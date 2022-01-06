台北市防疫旅館迄今已傳出3起群聚感染事件，部分不合格的業者被要求退場，加上適逢農曆春節，返台民眾住房需求高，外界擔心量能恐拉緊報。對此，台北市長柯文哲6日坦言，現階段已達85％住房率，已經是極限，因此市府已找7家業者進場，畢竟未來擴大檢查現有防疫旅館的設備時，一定會有不合格的退出，必須要準備因應措施。

柯文哲上午出席全國第一條完整花卉冷鏈供應體系記者會，會前媒體詢問部分防疫旅館體檢後被要求退場，未來量能是否足夠？柯表示，北市觀傳局有陸續找好幾家，約有7家進場，因為在體檢過程中，一定會有不合格的退出，現階段必須準備的加入。

柯文哲坦言，現階段防疫旅館約會達到85％的住房率，老實說很緊繃，因為住房率也不可能百分之百，因為有退房、清消作業，所以坦白講「到85％就達到極限」，所以還要找新的旅館進場，因為他認為未來這段時間檢查不合格退出一定會有，所以必須先有因應措施。

根據北市觀傳局統計，截至1月4日全市共有164家防疫旅館，房間數達1萬1472間。估算後推測春節返鄉入住高峰為1月16日，因當日入住人數預計約9743位，入住率預計約85％。

觀傳局指出，因應近期國際及本土疫情升溫，北市府已加強宣導請各防疫旅館務必依照各館制定之「防疫旅館標準作業流程」確實執行相關防疫作業，另配合中央進行防疫旅館總體檢，以及聯合醫院安排健康關懷天使輔導團至各旅館個別輔導，以維護工作人員及社區防疫安全。