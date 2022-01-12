台南市政府因應即將進入春節返鄉高峰，12日一早舉行防疫計程車隊標識暨清消示範，市長黃偉哲說，防疫車隊是返鄉民眾必要交通工具，台南共100輛防疫計程車，目前常態運轉65輛到80輛，防疫量能擴充除希望駕駛熟稔防疫SOP規定，乘客也可藉由標章，辨識防疫車隊，讓民眾更加安心。

黃偉哲今早到場感謝防疫計程車司機協助接送返鄉民眾，他說，目前台南防疫旅館住宿率已經突破8成，這波春節返鄉人潮高峰在14、15日，台南戒慎恐懼看待，尤其，疫情已升溫，更需要特別小心檢視。

防疫計程車標識。（曹婷婷攝）

衛生局長許以霖說，因應Omicron變異株疫情升溫，目前規範防疫計程車均需穿戴隔離衣、護目鏡提高防護力，新增標識是提醒民眾注意，不要搭錯車，過去曾發生有民眾以為是一般小黃，誤上防疫計程車，也曾有需居家檢疫的返台民眾認錯車，透過標識希望強化辨識度，也呼籲一般民眾上車前認清標誌，不要貪圖方便而成為防疫破口。

衛生局強調，防疫專車載運對象方面，是以包車專屬防疫專車方式運作，僅載送檢疫、隔離對象，另外，駕駛人也均完成2劑疫苗，積極防疫措施守護返台民眾第一道防線。