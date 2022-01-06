中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，因應國際COVID-19疫情嚴峻及Omicron新型變異株威脅，考量春節入境人潮且近期COVID-19境外移入確診個案增加，為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，即日起調整醫療機構醫療應變作為，說明如下：

一、全國專責病房及負壓隔離病房調整收治病人條件，專責病房僅收治疑似或確診COVID-19病人；負壓隔離病室則以收治疑似或確診COVID-19及其他空氣傳染之法定傳染病病人為原則，清空非必要（如非空氣傳染防護隔離治療）入住於負壓隔離病房的病人。

二、臺北市、新北市、基隆市、桃園市之應變醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之20%作為專責病房（開設床數含負壓隔離病床），收治疑似或確診個案。

三、臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣之急性一般病床總數500床以上之急救責任醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之5％作為專責病房（開設床數含負壓隔離病床），收治疑似或確診個案。

四、專責病房收治疑似或確診COVID-19病人應以一人一室為原則（家人、同住者、同行者等如均為確診個案且知情同意，得兩人一室），並有適當動線規劃，分流分艙安置住院病人；落實固定照護團隊與服務區塊化，避免人員頻繁輪替或跨單位工作；配置適當且固定之工作人員（含清潔人員、傳送人員及照顧服務員等），以防範院內感染傳播風險。

指揮中心呼籲醫療機構落實感染管制、強化門禁管制及工作人員健康監測、加強員工使用適當個人防護裝備，以預防並降低醫院群聚感染風險。由於Omicron新型變異株可能造成突破性感染，降低疫苗之保護力，指揮中心籲請可接種追加劑疫苗之醫院工作人員儘速接種追加劑疫苗，以確保人員健康安全。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，確實掌握病床數及相關醫療資源分配，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。