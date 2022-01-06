竟有老闆裝監視器看員工如廁？一名女網友在Dcard發文，表示友人公司的男性老闆某天笑笑的跟所有員工宣布：要在廁所裝監視器，本以為是開玩笑，沒想到真的在廁所看到一支監視器，雖然老闆表示監視器是假的，但如果有員工把鏡頭角度調整，卻會被質疑為何要動。原PO獲得友人同意後，將此事發上Dcard討論區，網友無不痛罵：「噁心！」

該網友表示，朋友公司廁所只有一間，沒有分男女廁，只由鐵皮圍成的簡易廁所，所有員工都會使用，某天老闆突然笑笑地向所有員工說：「我要去廁所裝監視器喔！偷看女生尿尿。」本以為如此誇張的言語只是老闆在開玩笑，沒想到廁所裡真的出現一支監視器，而且鏡頭就對著馬桶。

老闆真的在廁所裝了一支監視器。（圖／翻攝自Dcard）

儘管老闆表示監視器是假的，但因為太過逼真，讓許多員工都相當懷疑，上廁所時總覺得很有壓力，因此把鏡頭移開，沒想到老闆質問所有員工是誰調整鏡頭？也有員工將此事告訴老闆娘，不過老闆娘也不以為意，要求老闆拆除也以「監視器是假的幹嘛拆？」為由拒絕。

有網友指出可能是想讓員工放鬆戒心再換真的監視器。（圖／翻攝自Dcard）

Dcard網友除了痛罵老闆：「噁心！」之外，也有網友指出老闆可能是想用障眼法，先裝假的讓員工習慣廁所裡有監視器，等到哪天所有人放鬆戒心之後「再換成真的」，因此要網友先報警，至於監視器究竟是真是假，就讓警方去處理。