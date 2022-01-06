彰化縣政府積極推動冬季裡作期間休耕稻田轉作景觀花海，今年總計有7個鄉鎮市有3公頃以上花卉專區，總計推廣面積達260，十分可觀。（謝瓊雲攝）

田中望高瞭波斯菊花海廣達12公頃，現正盛開，美不勝收。（謝瓊雲攝）

田中望高瞭波斯菊花海廣達12公頃，現正盛開，美不勝收。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）、農業處長邱奕志(左)、田中鎮農會總幹事張瑞欣（右）歡迎各界踴躍到彰化春遊、賞花、吃美食消費抽大獎。（謝瓊雲攝）

新春期間不只溪州公園，彰化縣花田處處，彰縣府6日上午在田中鎮望高瞭舉辦「2022春遊彰化賞花海」宣傳記者會，多位鄉鎮市長、農會總幹事都與會，彰化縣長王惠美說，縣府農業處全縣推動7處超過3公頃以上的休耕農田轉作花海專區，總推廣面積達260公頃，歡迎各界新春到彰化春遊賞花、吃美食，消費抽大獎。

縣府辦理冬季裡作期間種植景觀作物計畫，在彰化、和美、田中、秀水、花壇、芬園、埔鹽等7個鄉鎮市，補助廣植大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及百日草等景觀作物，花海正陸續進入盛開期，壯闊花海美景搭配各式田園造景、農村市集活動，精彩可期。

王惠美表示，田中望高瞭花海約12公頃，由田中鎮農會主辦的花海專區花卉均已盛開，其他鄉鎮專區的花也將持續盛開，希望能一路延續到春節，讓大家來到彰化都有大片花海可供遊賞。冬日花田裡微風徐徐吹拂，真的是很棒的體驗。

王惠美說，數大便是美，田中望高瞭花海一望無際，元旦連假就吸引許多遊客來拍照、打卡，成為小鎮爆紅景點，今年各鄉鎮卯足全力，搭配花卉專區，舉辦農特產展售、園遊會、焢窯及地方小吃品嘗等等，帶動農村經濟。

此外2月1日大年初一起至2月13日，在溪州公園將有「2022花在彰化」活動登場，北彰化的八卦山月影燈季，每天傍晚5點半到晚上10點，都有璀璨燈海，王惠美歡迎全國民眾多多來到彰化遊賞花海，消費滿200元，還有機會登錄抽大獎。

田中鎮長洪麗娜說，春耕前花海盛開，許多人都會慕名前來，田中520是有情有愛的好地方，歡迎大家多到戶外、多來田中小鎮走走；農會總幹事張瑞欣則表示，田中好山好水，生產許多優質的農特產品，農會未來將結合產業與景觀推展旅遊，讓更多人認識田中，創造更大的經濟效益。

花壇鄉長顧勝敏指出，花壇鄉今年將延續辦理去年就十分熱鬧轟動的的焢窯活動─花壇「焢吧焢焢 Part兔焢」，今年一開放就迅速報名額滿了，當天活動包含賞花、焢窯，還有抓泥鰍、拔蘿蔔、做蘿蔔糕等有趣的活動，充滿農村特色，有趣好玩又精彩，歡迎大家都來花壇觀賞花海。