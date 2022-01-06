桃園機場群聚案已累計8人確診，分別為7名清潔員、1名防疫計程車司機，6日晚間再傳出有1名保全確診，另外，金嗓歌友會的採檢結果也有３人確診，桃園市中壢區某國小接獲桃園市衛生局、教育局通知，指學校有2位學生接觸過確診者，1月7日星期五全校預防性停課1天。該校也在官網上貼出公告，希望學生在家做好防疫工作，而行政人員、老師原則要到校協助處理防疫工作。

新冠肺炎疫情再起，桃園市某小學有2位小朋友為確診者的接觸者，校方於6日晚間緊急發出公告，依規定7日將預防性全校停課1日，盼請學生與家長勿驚慌，好好待在家防疫。

根據公告指出，桃園市某國小接獲衛生局與教育局通知，校內有2位小朋友為確診個案接觸者，依規定將於7日預防性全校停課一日，但強調校內並無確診個案，請學生與家長無須恐慌，僅需待在家中好好防疫，另老師與行政人員仍需到校處理防疫工作。