Omicron席捲全球，再掀疫情高峰。美國媒體引述白宮前官員說法，認為「醫用口罩似乎已不足以抵擋變異株，得戴上N95口罩」。台灣有沒有必要跟進？許多醫師不以為然，認為台、美民情不同，「配戴口罩習慣不佳的地方，才有這個必要」。

美國爆發單日新增病例破百萬的誇張紀錄，其中高達95%都是感染Omicron。媒體發現，白宮疫情首席顧問佛奇（Anthony Fauci）、疾病管制局長瓦倫斯基（Rochelle Walensky）等高階官員，出席記者會時已戴上N95口罩。

美方官員的不尋常舉動，是否傳達了疫情緊張的訊息，「普通醫用口罩已無效？要準備等級更高的防疫口罩」。事實上在兩年前新冠疫情爆發時，也曾有一波搶購N95口罩的情況，但N95易造成呼吸困難，並不適合民眾久戴。

林口長庚醫院感染科醫師黃玉成認為，歐美疫情快速擴散，應與當地人戴口罩習慣不佳有關。台灣第一線防疫人員，目前都在戴一般的外科用口罩，也沒造成擴散，顯示仍有其效果。

台大前醫師林氏璧表示，台灣不需要走到N95這一步，因Omicron仍以飛沫傳播為主，「口罩戴得住最重要，日常生活要長時間正確配戴，用外科口罩就好」。