臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台中市第二選區立委補選倒數衝刺，國民黨候選人顏寬恒連日遭綠營爆料，其父顏清標6日被媒體詢問祖墳的事，驚傳氣到血壓飆高，身體不適被送至光田醫院掛急診，目前狀況穩定住院觀察中。此消息引爆網路論戰，有人認為是刻意在選前催票，但也有網友反酸：「說到悲情牌，怎可能比得過2004年那神奇的子彈？」獲得破百人按讚。

網路論壇Dcard於6日晚間傳出顏清標昏倒送醫訊息，有網友貼文稱：「剛剛下午4點多陪阿罵到光田醫院，看到旁邊躺了一個人，我阿罵說他是冬瓜標，我看也有幾分像。」此文討論熱烈，各方看法不一，網紅「四叉貓」則質疑為何許多幫顏家說話的網友，都是靜宜大學的學生。

《中國時報》6日報導指出，親顏人士表示，顏清標當日下午在沙鹿競選總部，有媒體問他有關其母墓地是否合法？顏氣到血壓飆高，指對手無所不打，連母親的墳墓也不放過，顏向友人抱怨說：「選舉選到這樣，蔡英文總統的祖墳怎麼不先處理？」

此消息一出引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》等相關連結留言，因正反意見兩極點燃網路論戰。有網友認為：「是在打什麼悲情牌？」「什麼時代了還在玩這招」、「我猜選前之夜真的會把阿公拉出來跪」；但也有網友認為：「顏清標真的在地方做很多事，深受愛戴」、「你們這些傢伙留點口德好嗎？你們也有家人，也可能會生病」、「別忘了選前之夜搞鬼可是民進黨發明的」。值得注意的是，有網友諷刺反問「說到悲情牌，怎可能比得過2004年那神奇的子彈？」這則留言獲超過100個讚，不少網友大表認同。