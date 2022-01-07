美女主播石怡潔，不僅外型甜美、氣質典雅，樂於在網上分享日常生活大小事，讓親民作風的她擁有超高人氣，不過日前無預警在臉書宣布：「生涯被迫暫時告一段落」，引起大批粉絲關注。

石怡潔在臉書曬出一段僅有6秒的影片，只見她反覆冰敷著小腿，透露因為運動不慎拉傷導致「掰咖（跛腳）」，因此宣佈：「我的運動生涯被迫暫時告一段落」，而她也還原當日過程，打球時看到對手送來一記長高球，本能性躍起往後拉弓，沒想到就在準備跳殺之際，小腿肌肉變成「雞肋」，讓她直呼：「第一次拉傷就痛到爆」。

對此，網友紛紛留言關切：「運動傷害真的很傷腦筋，我之前左腳的韌帶受傷也一直沒有完全好」、「這是無氧運動的風險，建議以有氧運動來鍛鍊肌耐力」、「保重啊！真的要好好休息了！！祝福早日康復」、「運動傷害真的很傷腦筋，之前左腳韌帶受傷也一直沒有完全好」、「光是看就覺得很痛，早日康復」，但也有人開玩笑表示：「真是抱歉！我只看到美腿」。

石怡潔之前臉書曬打羽球的照片，意外讓47歲的她真實顏值曝光，她坦言當時運動完太疲憊，才會在休息時誤傳素顏照，雖然素顏照意外曝光，不過她卻絲毫不在意，更發文直呼：「辦公室的同事看我素顏的時間，比帶妝的時間還要長長長長長很多」。