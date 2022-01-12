國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案連吞敗仗，黨主席朱立倫第一時間未現身，檢討聲浪四起，今天在中常會放低姿態稱願扛起失敗責難，晚間更在臉書發出簽字長文向支持者致歉，不過，許多藍營支持者並不買單，瘋湧至臉書嗆聲要他辭職下台。對此，前民進黨立委郭正亮直言，他覺得這次藍營敗選後，台北市議員羅智強真的是贏家，因為他為黨犧牲奉獻良多。

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郭正亮12日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，大位不以智取，當一個人越為自己計算，那個位子就會離他越遠，當他盡心為大家服務，和大家討論方案和下一步時，大家就會看到領導人的用心和犧牲，有沒有犧牲真的很重要。

前民進黨立委 郭正亮。（圖/本報資料照）

郭正亮坦言，他覺得這次台北市議員羅智強真的是個贏家，因為他們都是有犧牲的人，有犧牲奉獻，別人就會記得。郭正亮舉例，羅智強在過去四大公投期間，就立下了「夜宿凱道49天」的標竿，好比民進黨的林義雄，犧牲奉獻不為別的就為了黨，蔡英文總統也是一樣，過去在民進黨最低潮的時候，毅然決然扛起領導民進黨的大任，不但解決黨的債務，還慢慢讓民進黨重新站起來，說直接點，都是對黨有功的人。

郭正亮直言，朱立倫就像當年的蘇貞昌，讓人感覺都在算計別人，會質疑他到底為黨做了什麼？當年蘇貞昌和蔡英文選新北市長，蔡英文也沒做什麼布局，結果卻贏了1.2%，反而蘇貞昌布局很深，這只能說明「大位不以智取，人算不如天算」，因為要贏得大位，關鍵還是在於他有沒有感動民心，如果真的要想大位，那就要去學會承擔，要會付出、犧牲，而不是只會算計。