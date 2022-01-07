搶攻常溫宅食商機，eslite hotel誠品行旅繼推出深獲各界饕客推崇與好評的炙燒和牛頰牛肉麵外帶常溫禮盒之後，再以清燉牛肉麵為藍圖，於新年之際為旅人全新呈獻「和牛頰澄清湯細粉」，邀請闔家歡欣聚首，從容共饗和煦安適的靜好時光。

新品選用澳洲和牛最精華軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以精燉慢熬手法表現細嫩質地，湯頭部份則特別融入傳統法式澄清湯烹飪工藝，以繁複的層層工序萃煉出澄澈剔透的琥珀色湯底，香氣細緻、入口溫潤，每一口都彷如洗滌著心靈與味蕾。

日劇《美味關係》裡曾提到「無怨無悔的堅持，火候決勝了一切，請看看這碗『法式澄清湯』，就知道我們的心意」！法式澄清湯，自中世紀以來即被譽為傳統法式料理中最頂級的湯品，耗時費工，工序繁複，需將大量新鮮食材經過長時間的反覆烹煮，再通過層層淨化程序，最後匯聚所有食材精華才能成就一碗清澈卻濃郁的細緻湯頭。

「和牛頰澄清湯細粉」常溫禮盒內含和牛頰澄清湯料理包及冬粉包，料理包採用經過嚴謹製程的常溫包裝，僅需簡單覆熱即可輕鬆上桌。

食用方式為先將包裝內之乾燥冬粉置於沸水中煮約2-3分鐘後撈起備用，接著將常溫和牛頰澄清湯料理包倒入鍋內煮沸約一分鐘，再放入煮熟的細粉一同加熱，待再次煮沸時關火即可食用，亦可依個人喜好滴入適量的竹葉青酒，其由麻竹葉、仙草干及肉桂等數種珍貴中藥材蘊釀而成，甘醇溫潤的酒香，恰能優雅烘托清澈湯頭的雅緻層次，讓風味更加上乘，一段蓄滿能量的生活旅程，即將從味覺美好展開。