為搶進中高價位鍋物市場，樂多多集團宣布，旗下曾掀起和牛火鍋吃到飽熱潮的品牌「饌和牛」，即日起從吃到飽模式升格為「無菜單創意鍋物」，套餐中客人可吃得到北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬、生猛蝦蟹等豪華菜色，同時針對消費者將食物先餵鏡頭的習性，以澎湃大氣的視覺擺盤呈現，每位1280元。

「饌和牛」菜單全新改版，特別延聘曾任職台北遠東香格里拉大飯店，擁有WACS世界廚師聯合會國際評審資格認證的主廚林宸緯，親自參與湯品研發與菜單產品的監製，從前菜沙拉、和牛泡芙、和牛盛合、生猛海鮮、雜炊到甜點，每一環節都以五星級的標準出餐。

樂多多集團董事長林少鈞指出，從集團的另一品牌「明水然鐵板燒」的口碑與成功經驗，看出「無菜單」的餐飲模式逐漸成形與被接受，因此選擇「饌和牛」 轉型升格為「無菜單創意鍋物」，搶進中高價位火鍋市場，同時繼中價位的肉多多火鍋、「狂一鍋」台式鍋物、「日日鍋」日式鍋物、「辛韓道」韓式鍋物 以及「追樂」椰子雞鍋後，讓集團旗下的鍋物品牌，兼具廣度與深度。目前，「饌和牛」將以台北旗艦店試水溫，接下來包括台中與台南店也會跟進，打造視覺、味覺兼具融和的獨創品牌特色。

新形態「饌和牛」最大亮點是標榜滿足顧客的最大需求為前提，點餐時只要告知有任何忌口的食材，立即以同規格的品項替代。另外為了強調視覺震撼的賣點，均以雙人套餐的呈現上桌，不過「饌和牛」先前在網路上的「單身友善餐廳」的口碑評價依舊保留，也一樣推出特色菜單來歡迎個人前來用餐。歡慶轉型開幕優惠，即日起至1月30日，用餐加贈蝦卵佈滿爆棚的「軍艦卷」乙份。