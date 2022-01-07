康寧大學台南校區3系共18名斯里蘭卡延畢生無法畢業，校方卻把責任推給學生，教育部為此已在去年12月中旬開會討論，要求在去年底前，必須調查並完成開課計畫。校方則回應，相關計畫已呈報教育部，寒假輔導課程即將在1月17日開始上課。

9月傳出康寧大學台南校區3系共18名斯里蘭卡延畢生無法畢業，校方當時承諾協助，卻迄今未果，學生苦於拿不到文憑，主動寫信給外交部與行政院反映之後，已在高教司長朱俊彰主持下，於去年12月16日開會討論此案。

依照會議紀錄指出，教育部在會中作成5點決議，分述如下：

1、台南校區目前雖已全面停招，但學校仍應持續開課，協助延修生於明年暑修結束前完成修課、大三及大四在學生於修業年限內完成修課。爰學校應主動調查延修生（含斯籍學生）及尚有待重補修學分的大三及大四在學生等課程需求，並依：「必修課程有1人以上修習，即應開課；選修課程有3人以上選修，即應開課」原則，於學期及寒暑修期間積極開課。

2、前述課程應由校內老師開課；如校內無合適授課專長的老師，得商議符合資格與專長之教師到校授課。

3、為利台南校區能夠順利開課，俟學校與師生商定開課計畫後，教育部可同意學校專案動支學校特種基金（升格技術學院發展基金），支應前述開課相關費用。

4、為減輕學生經濟負擔並有適足時間修課，前述開課的收費標準，不得高於學校既有規定，並請學校考量學生經濟狀況酌情補助。同時學校應透過導師及其他輔導資源，掌握學生修課進度，適時協助。

5、請學校於2021年12月底前調查並完成開課計畫，函報教育部，作為教育部後續進行教學品質查核之參據。如屆時未依限提報或未依開課計畫執行，教育部將依〈私校法〉及相關規定議處學校人員。

康寧大學表示，此案開課計畫已在去年12月30日呈報教育部，學校已清查18名斯里蘭卡籍學生，將在1月17日開始寒假補修，這些課程同樣開放本地生參加。不過由於斯籍學生不少人缺課量多，如果在寒假期間，課程無法補修完成，校方也將配合教育部指示，將在暑假以前，開課給同學完成補修。