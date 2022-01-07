許多夫妻結婚後，都會將家中財務交給女方掌管，讓男方專心事業，不過同樣的事提前到交往階段是否合理？一名台大畢業的男高材生網友，在Dcard上發文表示，女友要求薪水要給她管理，每月只給他3.5萬元零用錢，但他自認比女友會存錢，真的有必要在交往階段就將財務都交給對方管理嗎？引發網友熱烈討論。

台大男表示自己年收240萬，開銷也比女友省，為何要將錢給對方管？（圖／翻攝自Dcard）

該網友表示自己34歲，年薪240萬加上股票投資收入約30萬，年收共270萬左右，而女友25歲，年薪只有35~40萬，但女友在交往後主動提出要把薪水存摺交給她，每個月會給原PO零用錢3.5萬元，其餘的她來管理。由於兩人仍在交往階段，再加上原PO認為自己的理財能力更好，花費也比女友節省，每年大約可存下85%的年收入，不解為何在交往階段就要被管薪水，如果未來結婚又會怎麼樣？

女網友的誇張言論，其他女網友也看不下去。（圖／翻攝自Dcard）

文章PO出後引來眾多網友討論，其中有一名女網友表示，女生想要的就是安全感，如果不信任對方的話不如分手，不要浪費女方青春。此話一出立刻被其他網友圍剿，「原來安全感可以用錢來滿足。」「我是女生，真的覺得你公主病病的不輕欸。」「妳才不要出來殘害男生啦這什麼觀念。」認為兩人感情不該建立在金錢之上，此外，也有女網友分享自己的確掌管男友財務，不過原因在於對方不善理財，雖然年薪百萬但工作幾年卻沒多少存款，在雙方有共組家庭共識的情況下，決定讓較擅長理財的女方幫忙看管男方薪水。