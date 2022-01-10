女友搜尋紀錄出現「有男友約炮」讓他臉綠了！1名男網友發現女友借用他的手機後「忘記刪除YouTube搜尋紀錄」，他日後發現女友竟搜尋「有男友約炮」、「約炮」等內容，讓他崩潰問「請問我該注意什麼」；有網友認為出軌意圖很明顯，要原PO早點分手，也有網友認為應該只是好奇搜尋，不代表任何意義。

該名男網友在Dcard上發文表示，他的女友日前借用他的手機YouTube觀看影片，他日後點選YouTube的搜尋功能，赫然發現女友先前的「搜尋紀錄」仍在上頭，而他竟然驚見「約炮」、「有男友約炮」、「眼睛變大手術」等內容，女友疑似忘記刪除搜尋紀錄，讓他崩潰發文說「嗯就是這樣，請問我該注意什麼」。

男網友發現女友借用他的手機後「忘記刪除YouTube搜尋紀錄」，他日後發現女友竟搜尋「有男友約炮」、「約炮」等內容，讓他崩潰問「請問我該注意什麼」。（翻攝自Dcard）

其他網友則留言說，「兄弟，帽子都戴歪了，我幫你扶正」、「你應該注意，妳女友是不是在抱怨當初眼睛太小找不到約砲對象才找男友」、「注意你自己頭上有沒有綠綠的」、「以後女朋友不要找眼睛小的」、「說不定這是暗示你」、「故意讓你看到，要你提分手」、「注意不要讓你女友不滿足」。

不過也有不少網友認為不能以此就認定女友出軌，「下劈腿定論太早了吧」、「應該只是想看相關影片吧，誰會在yt搜尋約砲」、「我覺得如果她真的約炮，不會笨到忘記刪掉欸，就直接問她看她的反應嘍」、「反串吧，誰會蠢到做這種事」、「在google搜尋還差不多，誰會在youtube搜尋這個啦，想看相關影片而已吧」。