魚水之歡犯大忌！1名網友日前與女友在床上翻雲覆雨時一時脫口喊出「前女友」的名字，當下2人都傻住，女友隨即質問他，他也當即道歉，但對方仍痛哭不能接受，他最後將此事在網路上分享，詢問網友怎麼辦？沒想到網友們開始狂刷一排留言「沒救了」，讓原PO更加崩潰。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，「拜託大家救救我！我昨天做了1件很智障的事」，原來她日前與女友在發生關係時，過程中他竟叫錯女友名字，叫成「前女友」的名字，女友當下聽到直接質問他，他也馬上承認叫錯並道歉，女友則崩潰地哭了出來。

1名網友日前與女友在床上翻雲覆雨時一時脫口喊出「前女友」的名字，當下2人都傻住，女友隨即質問他，他也當即道歉，但對方仍痛哭不能接受。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，女友當下哭得很傷心，他不管怎麼道歉都沒有用，他澄清與前女友分手1年多完全沒有連絡，他也不知道為什麼會叫錯女友名字，他是真的很愛現任女友，「可是不管怎麼解釋她都不想聽，可以請各位大人幫我想想辦法嗎拜託了」。

多數網友瘋狂刷一排留言「沒救了」，也有網友說「要看你的金庫大小了」、「有關感情問題一律建議分手」、「你為什麼還活著」、「你有毛病」、「笑死活該」、「你心裡根本還有前女友」、「如果妳跟女友%%的時候，她叫別的男生的名字，你也不能接受吧」。