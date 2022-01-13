美國饒舌歌手Kodak Black過去常因爭議登上新聞版面，近日又因被拍到和女友在球賽場邊的貴賓包廂，上演18禁的「活春宮」，讓目擊民眾都傻眼，影片也在網上瘋傳，不過事後Kodak Black發聲否認兩人有過激的行為。

據《紐約郵報》報導，Kodak Black近日和模特兒兼rapper的新女友Essence，到佛州觀看冰上曲棍球賽，不過兩人卻在場邊的貴賓包廂，做出18禁動作，過程全被觀眾拍下來。

只見Kodak Black站在女友後面，女友彎下腰把屁股對著男方下半身，隨著音樂不斷擺動，雖然兩人都有穿著衣物，但他們做出類似性行為的動作時，旁邊還有幾名球隊的高級主管在，影片曝光後，讓網友都超傻眼。

因為影片在網路引起熱議，北美冰球聯盟也把Kodak Black到場觀賽的推文緊急刪除，而Kodak Black本人也出面澄清，自己當時並不是在做愛，女友只是在跳電臀舞，而女方也透過IG表示，「那天是他們第2次約會」。

Kodak Black之前曾因持有槍枝，遭判46個月監禁，去年1月才獲得前總統川普特赦，沒想到最近又因在球賽場邊上演18禁行為，再次登上新聞版面。