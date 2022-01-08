台中市第二選區立委補選明天即將投票，民進黨候選人林靜儀今上午在沙鹿展開車掃，由於疫情升溫，行政院長蘇貞昌晚間取消站台，林靜儀說，尊重院長防疫政策，同時也呼籲在外選民返鄉投票。另外，針對顏家817公保地拆除爭議，林批評顏家做法不光明磊落，占用國有地涉刑責所以先拆，其他違建未拆，就是吃定盧市長。

林靜儀今天車掃活動從沙鹿西勢里慶安宮出發，沿途將行經大肚，接著下午抵達霧峰，晚間將回烏日出席選前之夜大造勢。

針對顏家公保地占用拆遷議題，林靜儀說，顏家目前先拆的部分是國有地，因為占國有地會有刑責，會有起訴的問題，那其他違建到現在還不拆，就是吃定盧市長不對他們有積極作為，盧市長在台中市的威信也很傷，可見國產署下來，牽涉到國家刑法，他們就會動，盧市長如果睜一隻眼閉一隻眼，他們就愛動不動，他們的做法其實就是不光明磊落。

蔡英文總統、副總統賴清德跟行政院長蘇貞昌原本晚間都要來站台，由於目前疫情升溫，蘇貞昌已取消南下。林靜儀表示，其實他們整個團隊很辛苦，行政團隊從2019年底就因應新冠肺炎疫情，一直到現在幾乎是不眠不休，尤其是現在逼近農曆年前，返鄉國人也非常多，疫情壓力真的比較大，所以當然完全尊重院長全力防疫決策。林也呼籲晚上要前往造勢的支持者，要全程戴口罩盡量不要拉下來，並配合做好實聯制。

選前最後一天，林靜儀表示，這段時間台中市第二選區又是罷免又是公投，現在又是補選，都非常干擾他們的生活，這次1月9日不論是台中市的補選，或中正萬華區的罷免，希望都能夠終止惡罷，不要再有利用民主制度，來讓大家對於重要的民主抉擇，覺得非常疲乏，請大家再累一次，在外的選民1月9日趕快回來投票。