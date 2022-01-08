「這首歌唱甲心攏破一日一句攏是拖磨，因為無人知我的心有外疼。」金曲台語歌后黃乙玲以知名歌曲《人生的歌》唱出許多人在面對生活的挫折、痛苦，卻不能就此擺爛，為了生活還是要低頭的無奈，唱出許多人的心聲，而這首歌也像是在隱喻黃乙玲的人生，時常面帶親切笑容的她，曾經有好一段時間備受父親的折磨，她也直言：「童年是她的夢魘。」

黃乙玲表示在她年幼時性情急躁的父親、經常對母親大打出手，為了避免父親的暴力對待，她還曾經和母親、哥哥、小侄子過著四處為家「躲老爸」的生活。而事情並未因此結束，後來黃乙玲長大出道了，有能力賺錢為家裡付出時，父親便開始找上她，不停的騷擾與討錢，一家人仍舊不得安寧。

一開始黃乙玲也充滿怨恨，而她與父親的關係轉機，就在多年前開始修習佛法起，她漸漸變得包容豁達，黃乙玲還發願，要與過去失聯長達10年的父親重修舊好，「我們要把這一生不好的緣都化解掉！」看得出來她是真的放下昔日的恩怨，讓自己用正念重生了。在步入中年之際的黃乙玲，成功為自己打開童年時與父親的心結，她不禁感慨，放下後真的輕鬆許多，「心中有原諒後，看事情的心情就不一樣！」

黃乙玲接觸佛法後，心態改變許多 (圖/翻攝自黃乙玲臉書)

「幸運的人用童年治癒一生；不幸的人用一生治癒童年」雖然黃乙玲說不上是幸運之人，但她也成功放下與父親多年的心結，更重修與父親之間的親情，能有這樣的心胸，實在令人佩服。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。