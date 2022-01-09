面對新一波疫情來勢洶洶，台南市長黃偉哲9日表示，未來如有新病例發生，或台南有出現確診者，就會考慮恢復像餐廳、夜市架設隔板等防疫措施；如果疫情更嚴重，不排除再進一步緊縮。

黃偉哲指出，2020、2021年疫情艱困時，民眾都親身經歷過。如何不讓疫情不擴大，別無他法，最重要就是做好防疫措施。目前疫苗施打率第1劑已經將近8成，第2劑也突破6成多，甚至已有不少民眾開始接種第3劑加強劑，比起前年及去年具有更好的基礎。

黃偉哲認為，對比歐美地區，多數台灣民眾都很配合防疫工作。如果大家持續把口罩戴好、保持社交距離，那台灣有更大機會安然度過這波疫情。如果接下來不再有新確診者發生，春節期間就會考慮維持現階段的防疫措施；若還有新病例發生，或是台南有出現確診者，就會考慮恢復像餐廳、夜市架設隔板等防疫措施；如果屆時疫情更嚴重的話，不排除再進一步緊縮。

黃偉哲強調，台南市政府會全力配合中央流行疫情指揮中心，如果台南發生疫情，一定會增加防疫強度；若沒有發生，就會以中央流行疫情指揮中心的標準來做防疫措施。