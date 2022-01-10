全宇-KY（4148）公布，2021年營收21.96億，年增率34%，睽違三年重新站回年營收20億大關。董事長彭士豪表示，最壞情況已過 ，即將迎來產業春燕，樂觀看待2022年營運表現。

彭士豪表示，2021年疫情仍持續影響全球經濟，全宇在完全掌握疫情下的管理節奏和營運資金充足穩健下，全年單月營收維持年增雙位數成長動能；此外，面對原物料價格攀升，全宇亦提前進行採購布局，維持一定庫存，並針對不同客戶的出貨需求進行產能調配，以確保獲利穩定。

除主力產品應用油棕外，全宇過去積極布局用於水稻之微生物肥料亦穩定出貨，從農業廢棄物中提煉的抗病植物疫苗，以及與策略合作夥伴葡萄王共同開拓之保健食品市場，均在2021年有效推升全宇營收向上走揚，重回年營收20億大關。

全宇回顧，2018年第三季起，國際油棕價格開始走跌，種植園的營收獲利不如以往，基於成本考量，園主農民傾向使用價格較低的化學肥料，影響全宇主力產品—生化有機複合肥的市場需求。隔年反聖嬰現象導致油棕產量不足，以及隨後全球新冠肺炎疫情爆發，馬來西亞種植業人力短缺，即便2020下半年起油棕價格回升，產業復甦力道仍不及價格飆漲強勁。然仍公司持續投入研發微生物應用，透過拓展作物領域、調整產品結構來分散風險，並積極佈局多元化市場，使全宇能在谷底中仍能維持全年獲利表現。

展望2022，由於原物料價格的上漲縮小了傳統化學肥料與微生物複合肥料的價差，加上全球倡導「綠色農業」的環保趨勢不變，複合肥擁有改善土壤、強化作物、提高產量與預防病蟲害的既有優勢外，減少施肥次數並將低人力需求亦是疫情下的重要考量因素，從全宇在手標案需求來看，複合肥的施用意願呈現逐步上揚之走勢，今年將轉保守為積極，樂觀2022維持成長向上。