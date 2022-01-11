臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

桃機群聚擴大，本土疫情目前累積共32人確診，中央流行疫情指揮中心因此宣布，全國二級警戒延長至1月24日，引發全國恐慌。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇質疑，指揮中心現在又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀；指揮官陳時中則動怒回嗆「這樣的評論非常不負責任」。此消息引發熱議，不少網友反酸陳本身又負過什麼責任了。

陳昶宇9日在臉書表示，室內用餐的傳播風險，遠大於運動、唱歌、拍照等行為，認為指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀。

陳時中則回應「這樣的評論非常不負責任」，稱評論要有一定的道理，吃飯是大家必要的行為，根據社區疫情情況，緩急輕重是指揮中心評斷的重點，唱歌是屬於娛樂，且戴著口罩還可以唱，但戴著口罩就沒辦法吃了，孰輕孰重評論的人自己要能分辨。

陳時中的回應在《Yahoo!奇摩新聞》、《中時新聞網》等相關連結引發熱議，大批網友都留言質疑陳「你又負過什麼責任了？」「他又有負過什麼責任」、「那我就問，你去年負了什麼責任？」「有比3+11 更不負責嗎？」此外也有網友表示「陳時中氣噗噗，笑死人了」、「第一百零八次罕見的動怒」、「有什麼好怒的，事實就是事實！永遠都是政治凌駕科學」。