台東縣東河鄉公所行銷特色農產品「晚崙西亞」，將在3月26舉辦路跑活動。（莊哲權攝）

台東縣東河鄉盛產風味獨具的晚崙西亞（香丁），東河鄉公所將在3月26日首次舉辦路跑活動，沿途行經東河舊橋、泰源幽谷、小馬隧道、登仙橋等東河特色景點，幸運的話還會在登仙橋遇見猴群，即日起到1月22日都可以報名，歡迎全國各地跑友來東河體驗晚崙西亞的美味，及感受東河鄉的人文風情。

東河鄉長葉啟伸表示，東河鄉的晚崙西亞又稱香丁，種植面積87公頃，甜中帶酸的風味相當獨特，為了結合每年3月的盛產季節，鄉公所將於3月26日首次舉辦路跑嘉年華，1月5日開放網路報名，早鳥禮已被一掃而空，鄉公所特別保留部分名額，即日起至1月22日可到鄉公所索取報名簡章。

東河鄉公所民政課長烏曉蘋說明，賽事以東23線為主，分21公里半馬組、13公里小馬組、6公里迷你馬組，沿途經過小馬隧道、東河舊橋等歷史建物，而在登仙橋附近則是著名的賞猴亮點，跑這裡說不定還有獼猴陪你跑。

而為了讓跑者元氣飽滿，沿途有7個由各部落認養的補給站，並有東河國、中小學生及阿美族特色啦啦隊，在飽覽泰源幽谷的田園風光之餘，香丁汁喝到飽，幾乎所有東河鄉所有特色都濃縮在這場賽事中。

另外，當天路跑活動結束後，更辦理「大地野餐饗宴」，讓跑者在東河舊鐵橋上以大地為蓆、藍天為幕、青山相伴，在大自然中品嘗東河鄉在地美食，同時結合東河鄉農會一年一度的香丁節活動，提供上千斤的晚崙西亞提供民眾「搶搶滾」，歡迎全國各地跑友來東河體驗晚崙西亞的美味，及感受東河鄉的人文風情。