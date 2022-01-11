世界網壇四巨頭之一的喬柯維奇（Novak Djokovic），近期因與澳洲之間簽證風波鬧得沸沸揚揚。喬柯維奇被指控在未接種疫苗的情況下，試圖入境澳洲，最終法院判決結果出爐，喬柯維奇獲得法官當庭釋放。根據《衛報》專欄作家詹金斯(Simon Jenkins)針對此事件評論:「迄今為止，此事件只得到一個教訓，那就是澳洲的邊境管制出了問題，不在於他有無施打疫苗。」

法官認為喬柯維奇符合所有入境規範，他有兩份單獨的疫苗豁免許可證，一份來自澳大利亞網球當局，一份來自維多利亞州。落地後，不但簽證被取消，也沒有時間聯繫到他的律師。喬柯維奇被關在一個惡名昭彰的宿舍裡，該宿舍還曾經是尋求庇護的移民住所，這個過程很奇怪。

內閣是否決定推翻法官並恢復簽證禁令還有待觀察。評論更指出，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)可能會辯稱，恢復簽證禁令將讓所有逃避疫苗接種的人們樹立不好的榜樣。抑或喬柯維奇可能會選擇棄賽，而不是選擇面對那些球迷，因為球王讓澳洲人得面臨極端的鎖國。

針對這次事件，詹金斯批評澳洲政府處理作法如此糟糕，當局已將其變成了對自然正義和捍衛人權的考驗。

「在世界各地在世界各地的威權政府都在踐踏法治的時候，德約科維奇的決定對於其擁護者來說無疑是一次適度的勝利。」

對於如何處理移民問題，包括澳洲在內，世界各國均面臨極大的壓力。那些試著橫渡英吉利海峽的橡皮艇、利比亞海岸上的屍體、拉丁美洲人勇闖美墨邊境等等，愈來愈多邊界與高牆逐漸被削弱、翻躍，各國如何祭出政策來因應，將對國際關係與人權產生重大影響。

「對於每一位被拒於門外的喬柯維奇，足足就有數十萬人的聲音被抹滅，這就是所謂的相關性。」