住展雜誌今（13）日公布的最新統計，2021年北台灣「十大代銷」排行榜正式出爐，海悅國際不負眾望，成功蟬聯「代銷王」寶座；排名第二到第十名，依序為：新聯陽、甲山林、璞園、甲桂林、傳真、信義、創意家、新理想、新高創。

住展雜誌研發長何世昌表示，2021年很特別的是，擠進前十大代銷排行榜的最低門檻，已經由2020年的238億元，上升至293億元。

何世昌分析，雖然2021年房市多頭走勢強勁，但代銷業並未呈現百花齊放，進入「十大代銷」排行榜清一色是老面孔，主要原因是建商期待的售價更高，再加上政府打房的干擾，小代銷更難承受風險，導致代銷業版圖大者恆大的趨勢更為顯著，同時也開啟全國代銷大亂鬥模式。

兩代銷登高峰統計資料顯示，2021年十大代銷桂冠再次由海悅奪下，已連續13年蟬聯王座；2021接案量承接建案數41個、案量高達1632億元，且比2020年成長2百餘億元，年增幅近18％。

亞軍新聯陽，去年北台灣接案量達1150億元，台北市、新北市兩地案量大約各半，而百億級建案分別為「玥隱信義」、「元利森活莊園」、「新美齊畫世代」等3個。

第三名的甲山林接案量約499億元，基隆造鎮案「新橫濱」一個建案就海灌180億元；雖然甲山林去年案量驟減，但今年手上已有兩個6百億以上的建案，可望重返千億俱樂部。

璞園、甲桂林、傳真，去年接案量分別是379.6億元、370億元、361億元，差異甚小，競爭相當激烈。

信義代銷去年接案量327.5億元，居第七名。

第八名的創意家行銷，去年接案量為326億元，建案遍及北北桃竹。

新理想為桃園老牌代銷，去年接案量約312億元，擠上第九名。

第十名的新高創接案量約293億元，大多數案量都在新北市，堪稱新北之王。

何世昌分析，近年部份桃竹代銷因此轉至苗栗與中、南部接案。由於北部代銷為圖生存，大舉跨過濁水溪南下接案，而中南部代銷北攻接案勢頭雖稍弱，但卻方興未艾，全國北中南代銷大亂鬥時代已然來到。