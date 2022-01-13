2022澳洲網球公開賽抽籤儀式13日進行，雖然比原訂時間延後一個多小時，還是順利完成，世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）仍在籤表中，代表他目前仍可順利參賽，首輪對上同胞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），而以外卡獲得會內賽門票的台灣好手曾俊欣，籤表和喬帥同一邊，如果兩人都順利通過前兩輪單打考驗，就會在第三輪交手。

2022澳網抽籤原定台北時間13日中午12點進行，不過官方臨時宣布延後，台北時間下午1點15分恢復進行，34歲的喬柯維奇首輪將對上22歲同胞凱柯曼諾維奇，兩人去年交手過一次，當時喬帥直落二勝出。

曾是青少年世界球王的寶島新生代好手曾俊欣，進入成人職業賽後於去年12月葡萄牙拿下個人生涯首座ATP挑戰賽冠軍，因此獲得今年澳網頒發的亞洲會內賽外卡資格，澳網男單會內賽首輪對手是世界排名第100的德國選手歐特（Oscar Otte），如果他能順利過關，並且在第二輪再獲勝，有可能第三輪就要對抗現任球王喬柯維奇。

第6種子納達爾（Rafael Nadal）也和喬柯維奇在同半邊籤表，不過兩人如果順利一路過關，最快準決賽才會對上。納達爾第一輪對手是美國選手吉隆（Marcos Giron）。

至於女單，澳洲地主世界球后巴蒂（Ash Barty）及日本籍女單衛冕者大坂直美，可能第四輪就會對決，巴蒂首輪迎戰會外賽選手，大坂則是迎戰哥倫比亞選手歐索里歐（Camila Osorio）。