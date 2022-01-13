桃園機場群聚案，讓Omicron燒入社區，其衍伸的中壢聯邦銀行群聚案更是讓中壢區遍地烽火，居服員傳播鏈已造成27人染疫，不少人質疑指揮中心遲遲未提升至三級警戒的政策。事實上，外科名醫洪浩雲就曾在前天(11日)發文痛批中央，根本沒從去年5月學到教訓。

洪浩雲11日在臉書PO文表示，只要問為何不升級，就會有「就沒有達到升級標準啊」的回應，言下之意難道是「這個標準好棒棒？」，他指出，去年台灣照標準辦事，結果就是疫情爆發，5月11日後每天都是雙位數確診，但指揮中心始終認定未達標準，因此沒有升級，到了5月15終於暴增到180例，但指揮中心只針對雙北升三級，直到19日才終於全國升三級，但早已來不及，不但兩周內回不去二級，直到2個月後才結束。

洪浩雲指出，2021年中本土案例爆發，帶給台灣的教訓就是依照目前防疫標準，根本無法擋住疫情，結果指揮中心今天遇到同樣的狀況，卻仍然選擇用同一種方法，用同樣的標準下決策，根本學不到教訓。他表示，的確疫苗接種率比之前高許多，但Omicron的傳染力也比當時Alpha強太多。

洪浩雲也疑惑，中央認為升三級會衝擊餐飲業，但現況就是已經有許多民眾打電話取消聚餐、尾牙，衝擊早就開始了，該想的是如何減少損失，從去年經驗來看，壯士斷腕，立刻升三級兩周，爭取過年前阻斷疫情才是辦法，而不是跟著標準走，拖拖拉拉猶豫不決，結果疫情爆發了2個多月才能回去二級。

洪浩雲文末也說，希望自己只是杞人憂天，但如果繼續下去，搞到春節、春假，全台就真的難受了。