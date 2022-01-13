台灣的便利超商密度特別高，所以網路購物時選擇超商取貨是蠻方便的，不過有網友發現，近日他到超商領包裹，店員竟要他自己找貨，讓他疑惑是不是規定變了？貼文引起討論，留言區許多網友回應：「自取真的比較快」。

一名網友在PTT上發文表示，之前領貨時超商店員都會幫忙找貨，但最近去了OK、萊爾富、7-11取貨，進去店員都要他看號碼自己找，令他不敢置信，詢問「現在都改成這樣了嗎？還是貨太多的地方才要自取？」

貼文一出引起網友討論，網友紛紛回應，「對啊，不是很早就這樣了」、「自取沒意見，但要排兩次隊很智障」、「7-11幾乎都是，全家不一定」、「本業取貨，超商是副業」、「在線上先付款就可以享受店員幫你找」、「也有些死不給自拿的，就讓他們拿」、「規定自取以後，貨變少，店長還在問有頭緒嗎？」、「不一定，有些店不讓人自己找」。

也有許多網友覺得自取比較快，「自取比較好吧，不然等有夠久」、「貨多人多自取會比等店員找快」、「自取還比較快」、「買東西排隊的人很堵爛店員忙著找貨」、「自取真的比較快，找不到再叫店員就好」。