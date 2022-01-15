每年的農曆新年不僅要拜年、吃年菜，更要搶福袋、試手氣！京站今年就特別在28日前推出「京站獨家開運福袋 加碼抽好禮」活動，搶先在過年前限量開賣300個以美食為主打的福袋，每袋內容物總價值1877元，包括饗食天堂平日下午茶券1張、Ponpie Home澎派檸檬餅乾10入禮盒、起士公爵蛋糕、星球工坊隨身爆米花三包等好禮，另外每一福袋再加碼送發財金京站贈券100元，只要在京站的Qonline、直播LIVE購、1F卡務中心即能以福氣價1000元入手。

京站在2月1日大年初一推出，完成福袋領取的顧客，即有機會抽中額度5萬元的「長榮航空電子交換機票」、「任天堂Nintendo Switch」以及「宜蘭悅川酒店」價值14000元四人房與價值10000元的雙人房的大獎。（京站提供）

另外當然少不了過年期間活動，京站也率先公布今年特別設計的回饋抽獎，只要於2月1日大年初一完成福袋領取的顧客，即有機會抽中額度5萬元的「長榮航空電子交換機票」、「任天堂Nintendo Switch」以及「宜蘭悅川酒店」價值14000元四人房與價值10000元的雙人房的大獎，而2月9日前在京站的APP扣Q點20點，再抽價值1萬8000元的蘭陽烏石港海景酒店海藍豪華雙人套房、台南天下南隅Provintia Hotel價值6500元的豪華雙人房，最後再加碼抽商品贈券，從8800元、3000元、800元、500元、100元以上超過300多名的抽獎名額，讓消費者過年輕鬆試手氣。