隨著國人飲食習慣西化，近來許多疾病都有「年輕化」的趨勢，除了眾所周知的癌症已不再是中老年人的專利、愈來愈向年輕人靠攏外，就連心血管疾病從來也不「嫌」你年輕！2021年已進入倒數階段，時序進入冬季，正是心血管疾病的好發季節，小花平台溫馨提醒，千萬別仗著「自己還年輕」，就以為沒有罹患心血管疾病的危機了，還記得去（109）年台灣藝人黃鴻升（小鬼）的猝死意外，讓外界相當震驚，進一步追究其死因為「主動脈剝離阻塞心血管猝死」，年輕的生命就這樣永遠停格在36歲……。

根據衛福部最新統計指出，針對年輕人罹患心血管疾病，其致病危險因子還是脫離不了3高（高血壓、高血糖、高血脂），而高血壓更是堪稱「沉默的殺手」，根據105至108年國民營養健康狀況變遷調查指出，國內20歲以上民眾罹患高血壓的盛行率達到26.29％，其中18至39歲的年輕族群罹患高血壓的盛行率為5.69％，隨著年齡的增長，風險也逐漸上升，總體盛行率來到「每4人中就有1人為高血壓患者」；心血管疾病年輕化趨勢愈加明顯，年輕人不該再鐵齒「心血管疾病與我無關！」

心血管疾病逐漸年輕化，別再鐵齒「與我無關！」

時序進入冬季，每年的11月到隔年的2至3月之間是心血管疾病好發的高峰期，根據「世界心臟聯盟」（World Heart Federation）指出，包括心臟病和中風等心血管疾病都是全球死亡原因的「頭號殺手」，以下整理專科醫師建議，如果出現下列心臟病或是中風前的先兆或是症狀，務必立即就醫，以爭取黃金搶救期：

心臟病徵兆、民眾如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或是暈厥等症狀，極有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；另外，像是更年期女性可能出現的氣喘、背痛等「非典型症狀」，也需特別留意。至於病況較為嚴重者像是冠狀動脈疾病患者，在送醫前，可先緊急處理、適度使用醫師開立的舌下含片，以有效爭取黃金搶救期。

中風徵兆、牢記「FAST」腦中風口訣，主要可以用來辨識腦中風初期的重要症狀，確實把握住「急性中風搶救黃金3小時」：

「F」就是「Face臉歪」：當下讓患者試著微笑或是觀察患者的面部表情「兩邊的臉頰是否對稱？」

「A」 就是「Arm手垂」：當下讓患者抬高雙手並平舉，觀察是否其中一隻手會無力下垂？

「S」就是「Speech大舌頭」：當下讓患者說一句話，觀察是否能說得清晰且完整？

「T」就是「Time記下時間並立即打電話送醫」：一旦出現上述3種情況其中1種，當下陪伴在患者身邊的親人或是朋友，要明確記下發作時間並立即送醫，以爭取黃金治療時間。

依風險大小 先保損失大再保損失小

面對突如其來的人生意外，總是讓人心驚膽戰也措手不及！小花平台保險顧問指出，所謂「年輕就是本錢」指的也不是前述仗著「自己還年輕」，就以為沒有罹病的危機，而是要仗著「自己還年輕」，及早做好完善的保險規劃，讓自己的保障更加全面、可以免去後顧之憂，「年輕人如果只是仗著『自己還年輕』，不懂得做好周密的預想以規避風險，就不值錢了！」

一般來說，年輕人投保需要直面的最大問題就是荷包有限，這也讓許多人自認為反正口袋裡沒有太多錢買保險，甚至連個人應有的基本保障也懶得規劃……。對此，小花平台保險顧問提醒，年輕人應對意外或是疾病的風險承擔能力相對較低，有無保險規劃也更形重要，建議先將占比損失大的保障先做足、做滿，也就是先保損失大的風險、再保損失小的風險。

至於在險種的選擇上，小花平台保險顧問提醒，依照風險造成損失的大小，投保有其先後順序，建議以定期壽險、意外險及實支實付型醫療險列為優先考量，其次像是癌症險、重大傷病險還有往往想不到自己會老後病殘的風險，善用利變型年金險打造未來現金流、提早規劃退休後的生活，將來的你會感謝自己！