聚會初見弟弟女友竟是這結局！1名網友在家庭聚會中初見弟弟女友，卻發現對方竟是自己的國中同學，弟弟女友當時還是名「大姐頭」到處惹事，甚至不斷換男友和多人發生關係，他在飯桌上假裝好奇詢問對方，才發現對方根本謊報年齡與家世，他得知後決定為家人著想，找出畢業紀念冊拆穿謊言。

該網友在「匿名公社」發文表示，他日前在家族聚餐看見弟弟的女友，發現對方就是他的國中同學，還是名問題人物到處惹事，甚至「到處交男友和很多人上床」，吃飯時該女友一直不敢正眼看原PO，原PO則刻意向弟弟詢問2人認識過程，才驚覺對方謊稱一切學經歷與背景。

該網友說，他發現弟弟女友不但謊報年紀，連家境都是假的，因為對方是工人家庭，卻稱家中開小企業，「把自己塑造成單純無知的大家閨秀，還謊報年齡欺騙我弟」，他當下沒有拆穿對方，沒想到對方竟先說他的壞話，對方稱有靈異體質，向弟弟說原PO會破壞2人感情，原PO之後決定翻出畢業紀念冊拆穿對方，同時找幾名國中同學作為證人。

1名網友在家庭聚會中初見弟弟女友，卻發現對方竟是自己的國中同學，弟弟女友當時還是名「大姐頭」到處惹事，甚至不斷換男友和多人發生關係。（翻攝自「匿名公社」）

其他網友則留言說，「身為姊姊的妳，該說的話還是要說，長痛不如短痛，沒人會跟曾欺負家人的人交往吧」、「這樣女生，娶為妻，絕對不會幸福，妳弟弟可能還會被欺壓的」、「和弟弟說和家人說，不必把這種人留在這個家庭中，這樣往後會扯出更多問題」。