一名女保險員陪女同事到屏東開設神壇的女客戶家中問事，女客戶的先生擔任廟公，私下暗示女保險員稱2人是「前世夫妻」，還暗示要與他性交才能去除穢氣，女保險員害怕之餘被突襲摸胸，廟公還扯「有神明在不用怕」。高雄高分院採信女保險員及相關證人證詞，判廟公3月定讞，可易科罰金。

2020年6月女保險員陪女同事到屏東開設神壇的女客戶家中問事，女客戶的先生擔任廟公，一陣攀談後，看上登門拜訪的女保險員，表示問事要私下進行，旋即支開太太和另一名女保險員到隔壁房間。

廟公接著告訴女保險員，自己是三太子附身，女保險員和他是前世夫妻，身體內有腫瘤和不乾淨的東西，有生命危險，要以性交方式清除體內穢物。還趁女保險員不注意，直接伸手摸胸，還在她大腿上用手寫字。女保險員嚇個半死，廟公還瞎扯「有神明在不用怕」，還在女保險員手上用筆留下電話。所幸女保險員藉故拉同事逃離現場，報警提告。

廟公否認犯行，辯稱當天神明降駕，他完全記不清楚發生何事。女業務痛批，每每只要想到廟公的嘴臉，心跳就會加快、心悸，跟男性會開始保持距離。剛發生後一段時間不太敢跟人相處接觸，甚至對業務有影響，一審判廟公3月、須賠償女業務10萬元。

二審法官採信女保險員同事證詞，表示兩人逃離神壇後，女保險員的表情相當不舒服，手上確實手抄廟公的電話，判廟公3月定讞。