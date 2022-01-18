全台房價居高不下，許多首購族在「銀彈」不足的狀況下，傾向先求有再求好，因此老公寓成為不少人的首選，不過有網友卻抱怨，好不容易買房，實際居住後，才發現自己錯估「上班通勤時間」的問題，讓他感到相當崩潰。

該名網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文表示，由於購屋預算有限，加上女友老家在高雄鳳山，先前從前鎮公司附近租的套房騎過去，約20分鐘左右，評估還在可接受範圍，因此與女友一起在鳳山買了間老公寓。

沒想到，實際居住後原Po卻表示後悔了，關鍵就是當初誤判交通狀況，原Po表示，「實際在通勤時間騎車，每天都塞到崩潰，無論走一心路、二聖路、三多路或是四維路都會遇上塞車，再加上輕軌，通勤時間至少35分鐘起跳，若再遇到衛武營、LaLaport預定地附近剛好有交通事故，更是動彈不得。」

此外，由於是老公寓，房子隔音效果差且左右鄰居距離近，原Po抱怨，早上6點就能聽到鄰居鬧鐘響半小時，甚至會有媽媽叫小孩起床或洗衣機運轉等噪音，生活品質下降讓他相當困擾，直呼，「好懷念過去住在頂樓西曬的套房。」

文章引起網友們熱烈討論，但有不少人認為通勤35分鐘還在可接受範圍，「台北一堆通勤超過40分鐘的，習慣就好」、「沒比較，沒傷害。有些人35分鐘都不一定上高速公路」、「竹北上下班時間通勤竹科也超過35分鐘」、「35分感覺還可以，房子都買了，就想辦法習慣吧。」

儘管如此，有在地人卻認為，以高雄的交通狀況來看，通勤35分鐘真的會讓人受不了，「小港、前鎮、鳳山到仁武約30分，算高雄通勤天花板」、「我在台北騎車上班30分鐘覺得還好，在高雄騎車超過15分鐘就覺得遠到靠北」、「買房前各個時段都試走一次，測試一下，不要陷入夢幻泡泡」、「通勤時間本來就自己要都測試過，沒話說。」