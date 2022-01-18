本輪在台灣出現的Omicron本土疫情除了社區傳播之外，令許多人擔心的是它已進入校園內，尤其是進入國小與幼稚園令許多家長擔心幼童們染疫的風險。據最新的英美有關幼童感染新冠病毒的報導指出，這波Omicron在英美兩國感染人數激增，住院率也創下歷史新高。所幸研究數據表明，幼童住院的症狀明顯比成人更輕，住院時間更短，且至今尚無死亡病例出現。

據外媒報導，近期Omicron感染者激增，美英兒童住院率創下歷史新高。根英國政府公佈的資料，1月9日當周總共有576名五歲以下兒童因染疫入院，這個數字較去年8月時的高峰值160人爆增3倍以上。美國的青少年一周感染人數已超過50萬人，住院人數也突破新高，以芝加哥Advocate兒童醫院為例，大約一個月內也增加3倍左右。

近日學校染疫出現國小學童案例，桃園市政府呼籲中央參考國外經驗將疫苗施打年齡下降到7歲至12歲。圖為美國兒童接種新冠疫苗。（圖／新華社）

不過英國醫學界人士表示，目前的情況只能說是Omicron的傳播能力強，並非其毒性升高才將這麼多兒童送進醫院。現在比較麻煩的是，許多住院的兒童最初並非因染疫而入院，很多是因為其他問題（例如冬季的呼吸道疾病）住院後才發現感染Omicron，因此只能說是「部份因素」。而且這些住院兒童所需要的氧氣比前幾輪病患少得多，使用呼吸器與進入ICU（加護病房）的數據直直下落。

本輪Omicron疫情雖然症狀較微，但卻讓疫苗接種率極低的兒童與青少年感染人數暴增，引起各界強烈呼籲降低疫苗接種年齡。圖為意大利的家長探視染疫的兒童。（圖／路透）

英美兩國專家普遍認為，兒童通常比成人更容易患上嚴重疾病，這其中也包括Omicron在內。尤其是早先新冠疫苗很少讓12歲以下的兒童接種，也因此兒童感染人數在這一波增加得特別快。

在大陸上的兒童感染Omicron的病例情況也類似，以最近爆發社區傳播的天津為例，發現中小學生感染人數比較多，初期比例高達7成以上，但這不意味著兒童容易被感染。若以密切接觸者的方式溯源，兒童做為感染源的比例快速下降，其症狀也明顯低於成年人。兒童感染比例較高，可能是接種疫苗比例較低與環境群聚因素造成。

巴西已開始對5至11歲的幼童與青少年實施疫苗接種。（圖／美聯社）

在普遍的醫療體系粗略統計外，有關兒童染疫的研究報告已知有2份刊於醫學研究論文預印本MedRxiv網站上等待同行審議。最早的是美國的凱撒醫療（Kaiser Permanente）發表的Omircon臨床病例和流行病學的分析，報告研究比對去年11月30日至今年1月1日共5.2萬例Omicron病例和1.7萬例Delta病例後發現，Omicron出現症狀後的住院率較Delta降低52%、進ICU率降低74%，研究期間未出現使用呼吸器和死亡病例，住院時間則縮短70%(平均減少3.4天)。

另一份由美國克利夫蘭市凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）與美國國立衛生研究院上傳至MedRxiv的論文中，以美國79592名5歲以下感染Omicron與Delta的患者醫療記錄做比較研究發現，感染Omicron的兒童住院率為1.04%，約為感染Delta兒童的1/3，進ICU率0.14%同樣也是Delta患者1/3，使用呼吸器則比Delta降低71%。與前述論文一樣，研究結果都尚待同行評審。

西方國家兒童接種疫苗已實施一段時間，台灣應該加速讓幼童與青少年接種疫苗，以免他們成為防疫的薄弱環節。圖為意大利兒童接種疫苗。（圖／新華社）

大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友指出，由於成人與青少年、幼童感染Omicron症狀較輕，因此發現更難、更易傳播，一旦在不知情的狀態下傳染給抵抗力較弱的人，就可能引發重症與死亡的風險，防治的方式仍應該以接種疫苗與遵守防控措施為主，一旦出現症狀，即便相當輕微，都必須趕快就醫，以免擴大傳染。大陸已有多位流行病專家表示，目前大陸疫情此起彼伏，要實現完全清零已經愈來愈困難，建立免疫屏障還是非常重要，尤其是老人和3-11歲兒童群體大規模接種尤為重要。