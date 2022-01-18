凌晨地牛搖規模4.0 最大震度花蓮縣3級 03:372022/01/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 凌晨地牛搖規模4.0 最大震度花蓮縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，18日3時6分發生芮氏規模4.0地震，地震深度18.3公里，震央位於花蓮縣政府西南西方17.6公里(位於花蓮縣秀林鄉)，最大震度花蓮縣3級。（編輯：張佑之）1110118 合庫拉高防疫規格 總行大樓管理18日起比照三級警戒 台積電攀新高 台股大漲百點返18500點 #18 #花蓮縣 #花蓮地震 #規模4 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 催打第三劑 1922預約平台18日再開放 14:142022/01/16 生活 台積電孤掌難鳴 台股一度重挫223點回測18200點 13:172022/01/14 財經 北部3縣市大雨特報 降雨熱區曝光 這裡雨最猛 16:152022/01/17 生活 台南鹽水月津港燈節1／22登場 展出規模歷屆最大 17:372022/01/17 生活 金融鋼鐵撐盤 台股漲61點重返18400點關卡 14:432022/01/13 財經 西堤用餐再傳2小孩確診 桃園再添2校停課14天 23:232022/01/17 生活 基隆長者接種專案上線 第三劑施打率預計達18％ 14:042022/01/17 生活 《期貨》金融期獨開低 1月台指期衝18549點 09:092022/01/14 財經 桃園龍潭1國小1幼兒園18日預防性停課 7校採檢陰性復課 20:252022/01/17 生活 台中柔道童被活活摔死 母向教練及小四學長等求償1800萬 10:122022/01/13 社會 規模5.5地震全台有感 氣象局：兩日內注意最大規模5餘震 17:172022/01/16 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 - 生活 西堤用餐再傳2小孩確診 桃園再添2校停課14天 - 生活 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 - 生活 春節疫情更嚴峻？醫見這傳播鏈怕爆：這是什麼傳染力 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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