快篩兩次才有效？ 羅一鈞曝「亞東護理師」1動作揪出病毒

美國專家指出，快篩對於無症狀者的準確率僅5成，建議民眾做2次快篩更準確。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，2次快篩並非同時進行，而是相隔半天到1天再做第二次，可增加檢驗的可信度；他更透露亞東醫院護理師（案17967）就是因此驗出陽性。

羅一鈞說明，如果做完一次快篩，雖然是陰性，但症狀還有持續，或是接觸史有越來越釐清，可以相隔半天或1天我再做一次快篩，事實上可以增加檢出的可信度；案17967亞東醫院護理師就是一個例子，一天當中相隔12小時再做第二次快篩，陰轉陽驗出。

羅一鈞指出，國內有不少個案都是一開始檢出時Ct值高達30多，第二次採檢時就快速下降，例如防疫計程車司機（案18020）也是類似的情形，Ct值從31.6降到12，剛好落在快篩可以偵測到的範圍上下，確實很可能在兩次中間沒檢到的狀況。

羅一鈞提醒，Omicron的變化很急遽，所以謹慎起見，可以隔一段時間就做第二次，而不是一口氣做兩次。