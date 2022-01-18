台中70歲張姓婦人每到冬天就皮膚發癢，尤其晚上蓋被子睡覺的時候，更癢到像身上有蟲子，使得她睡眠大受影響，甚至全身多處抓痕。醫師指出，張婦的症狀屬於「冬季癢」，主因保養不當導致，經指導她「洗澡後先上乳液、再擦藥膏」，症狀大幅改善。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，張婦每到冬天就有皮膚乾癢症狀，她聽人說泡熱水澡可減輕癢感且助眠，一度嘗試，卻因泡澡後沒有確實做好保濕，使得癢的情況更嚴重；她到醫院就診時四肢都有嚴重抓痕。

方心禹指出，冬季癢的初期症狀多出現在四肢，剛開始皮膚會變乾燥、產生細小的白色皮屑，之後皮膚出現明顯紋路；其發生原因主要是血管受天冷影響收縮，使得水分減少供給至皮膚，再加上天冷使得皮膚出油量減少、空氣中濕度較低，當皮膚與衣物或棉被摩擦產生刺激後，就會有搔癢情況。

方心禹說，通常患者感覺皮膚癢會去抓，但搔抓後容易形成濕疹或引發細菌感染；治療冬季癢的主要方法是讓皮膚恢復滋潤，患者可在白天補充大量水分，並於洗澡後、趁浴室內有蒸汽時塗抹乳液，同時減少使用肥皂。泡溫泉或泡澡雖可暫時減輕癢感，但可能使得乾性濕疹更嚴重。

方心禹強調，患者若癢到受不了，或是皮膚已經出現紅斑、水泡等，應儘速尋求醫師協助並依照症狀用藥，同時遵循洗澡後在浴室直接擦乳液、15分鐘後後再塗抹藥膏的保養方式。