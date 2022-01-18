《金門海蛞蝓》新書發表，簽書會十分熱鬧。（金管處提供）

《金門海蛞蝓》新書發表，獲得熱烈回響。（金管處提供）

金門百餘公里的海岸線，生物多樣化讓人驚豔，金門國家公園管理處委託「金門縣戰地史蹟學會」洪清漳老師及黃秀婷女士耗時2年深入調查、拍攝及撰寫，完成紀錄169種《金門海蛞蝓》一書，今天在中山林遊客中心舉辦新書發表會，邀請作者分享調查及拍攝海蛞蝓的歷程與成果，獲得民眾熱烈回響。

金管處副處長楊金臻表示，歷經近2年的調查結果豐碩，紀錄海蛞蝓共計6目34科169種，其中與臺灣相同的物種30種，有55種為臺灣新紀錄種，另有84種列為sp.未知種。書中收錄了許多精彩的海蛞蝓生態圖片，輔以簡明的文字解說，介紹海蛞蝓的種類、棲地及生態習性等，讓讀者可以深入了解繽紛的海蛞蝓世界，也可做為認識海洋生態的教材。

作者洪清漳老師表示，海蛞蝓分布範圍廣泛，棲息環境可區分為沙灘、泥灘地、河口沼澤、鹹水湖泊及低潮帶礁岩石礫類型。形態體型變化大，從1毫米到數百毫米，色彩美麗多姿。過去的調查文獻低估金門海域裸鰓動物海蛞蝓的物種多樣性，可歸因於海蛞蝓調查研究的「三難」：「一難」是觀察海蛞蝓的困難、「二難」是物種鑑定的困難、「三難」是對應物種中文名稱的困難。

金管處說明，《金門海蛞蝓》一書的出版，讓金門潮間帶調查又跨出一大步，期待有更多人長期投入金門潮間帶的調查，相信發現的物種會更多。有興趣的朋友們，可至五南文化廣場、國家書店及金管處販賣處等實體通路選購。