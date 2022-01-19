家人住健保病房竟成分手理由，一名男網友痛訴，從大學就穩定交往的女友，竟因為他爸爸生病時住的是健保病房，覺得跟他繼續交往沒有前途，決定要和他分手，讓他心灰意冷「難道住健保病房就低人一等嗎，有必要這樣瞧不起人嗎」，引起網友熱議。

原PO在網路論壇《匿名公社》發文表示，他與大學時期就交往的女友感情穩定，但女友卻突然傳訊息說要「暫時分開」，原因是他爸爸生病住院時住的是健保病房，女友媽媽得知後認為，「跟這樣的人交往沒有前途」，女友也覺得有道理，便向他提分手，並立刻封鎖他。

原PO嘆，他是去年剛畢業的菜鳥上班族，好不容易找到一份待遇不差的工作，打算拚個幾年存錢把女友娶回家，可惜還沒等到那一刻，女友已經成了前任，讓他心灰意冷「難道住健保病房就低人一等嗎，住健保病房怎麼了，有必要這樣瞧不起人嗎」。

不少網友留言安慰，「其實這樣的女友不要也罷，找一個觀念相符合的吧」、「分手也好，這種勢利眼的女生不要也罷，你該慶幸」、「她放生你，省得你以後麻煩」、「這種人早點看清早點分開也不錯，不然結了婚才發現一定後悔莫及」。

也有網友猜測，女友可能已有新歡，只是找個理由分手，「這只是分手的藉口而已」、「健保房省錢啊，説不定她是有了新目標，所以找這藉口跟你分手」、「對方一定另有目的，才會以健保房低人一等的概念和你分手」。