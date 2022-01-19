前日國際傳出伊朗支持的葉門叛軍，透過無人機攻擊阿拉伯聯合大公國（UAE），帶動油價短線急升，PGIM全球資源基金經理人楊博翔表示，根據歷史經驗，攻擊事件對於油價的影響性雖然為短線因素，但本次事件背後涉及伊朗等地緣政治風險，加上外部通膨環境，將有利於2022年油價空間，預期布蘭特原油價格今年將在每桶67美元至100美元之間。

楊博翔進一步說明，由於頁岩油業者資本支出有限，目前油品供給主導權落在OPEC+手中，雖然OPEC+決議每月增產40萬桶/天，但多數成員國已接近產量上限，無法達到OPEC+對各國設下的產量目標，因而將使成員國於今年產量會議時，考量自身利益而更傾向高油價策略。

此外，楊博翔分析，目前剩餘產能集中於沙國、UAE，以及被禁運中的伊朗，代表這三國對於產能的態度至關重要，而UAE今年的財政均衡所需油價落在每桶67美元，預期將成為油價的強力下檔支撐，若跌破該價位，將促使OPEC+以口頭或行動支撐能源價格。看好能源價格在地緣政治與通膨環境雙動能帶動下，相對於去年再提升，楊博翔建議，投資人不妨納入全球資源基金資產，參與今年的原物料漲升行情，並視油價水準進行區間操作。