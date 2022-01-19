宇峻奧汀今日(19日)宣布，《幻想三國誌5》推出全新的免費DLC《幻想三國誌5後日談：蘭晹篇》，此次DLC內容將新增以蘭晹為主角的全新劇情、全新參戰角色、全新劇情人物、更會有意想不到的隱藏劇情。官方也搶先釋出首次出現的劇情人物介紹，讓玩家們能一睹全新角色的風采。同時，《幻想三國誌》1-4代全系列也已全數上架STEAM，邀請玩家們一起來延續這個屬於我們的經典回憶！

《幻想三國誌5後日談：蘭晹篇》故事架構在北天之境事件結束之後，神州依然動亂不安，三國皆有各自盤算。蘭晹與月姬等人隱藏身份隱居山野，兩人終於過上悠閒快樂的日子。某日，一個陌生人闖進了蘭晹和月姬的住處，讓他們平靜生活掀起了漣漪……。

以下為全新出現的劇情人物介紹：

衛昭：

天若宮高層弟子。為躲避家人而入宮，對權勢淡薄異常，是個毫無目標之人。與方卉相處後，才重新找回人生方向。

《幻想三國誌5》免費DLC正式推出 搶先曝光《幻想三國誌5後日談：蘭晹篇》全新劇情人物。

方卉：

天若宮宮女。因戰亂自小便無依無靠，被天若宮代掌教帶入宮中成為宮女。與衛昭朝夕相處而漸有情愫。

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雲遊僧：

漂泊各地、四海為家的流浪僧人。背景一無所知，總是對蘭晹說出令人費解的話語。

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究竟蘭晹與月姬會被捲入何種事件之中？又會與衛昭、方卉、雲遊僧各自蹦出怎樣的火花？就請玩家們一同進入《幻想三國誌5後日談：蘭晹篇》的世界裡一探究竟囉！

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