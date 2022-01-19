水果奶奶IP動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》創台灣動畫電影與任天堂Switch遊戲同步發行首例。動畫電影21日將在全台上映，與同名的「妖果小學」任天堂Switch遊戲在香港Nintendo eShop上架發行，2月進一步在全球41個國家上架。

目前實體片在日本進行壓製，雖受疫情影響延遲，但3月將推出限量3000片在台發行銷售，可先在電影集資網頁上優惠預購。

公視節目部經理於蓓華指出，公視耗時3年打造水果奶奶IP動畫電影《妖果小學》，在上映前就與高雄在地獨立遊戲團隊哇哇科技合作，陸續推出多款AR、VR體感遊戲，其中聯名授權動畫改編遊戲「臺灣妖果：序章」及「妖果小學」，成功進軍任天堂Switch，後者也創下台灣動畫與遊戲同步發行首例。

哇哇科技執行長戴丞峰表示，看到妖果小學團隊在有限資源下努力做台灣的動畫，便運用體感科技希望將IP做大，當時也把妖果小學團隊第一次拉到高雄舉辦「哇哇體感嘉年華」，如今在電影上映前夕能回到高雄這個夢想起源之地舉辦特映會別具意義。