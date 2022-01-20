臉書上有許多交友社團變成約砲社團，許多人會直接發文找發生關係，1名網友近日觀察到不少「人夫」會直接在社團PO文約砲，人夫大頭貼甚至還是全家福照，該網友日前還向1名妻子爆料對方的丈夫在社團發文；網友則說現在許多夫妻其實各玩各的，都玩很開，留言「家花沒有野花香」。

該名女網友在臉書「爆怨2公社」發文暴怒「到底為甚麼男生都喜歡到處找洞鑽呢？」她說臉書上有許多社團可以讓網友PO文約人發生關係，但許多PO文者都是有妻小的人夫，大頭貼甚至還是全家福合照；該女網友日前發現1名人夫PO文「我新北市找人妻媽媽」，她索性找到對方的妻子告知此事。

該女網友將PO文截圖傳給對方妻子，並說「我看到有妻小的男人在約泡社團發文，不希望他們的老婆被蒙在鼓裡，你自己看怎麼處理」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友將PO文的截圖傳給對方的妻子，並說「她跟哪個人妻有什麼對話，我不知道，我只是看到有妻小的男人在約砲社團發文，不希望他們的老婆被蒙在鼓裡，你自己看怎麼處理」，她最後在臉書發文怒嗆「既然不珍惜這段感情或婚姻，那我就路過都更一下囉，家裡有洞你不鑽，外面新洞拼命鑽」。

不少網友留言「這不是公開的秘密嗎」、「家花沒有野花香」、「其實很多妻子、丈夫私底下都玩很開」；不過也有認為原PO向妻子爆料，事後將對話公開的行為很不好，「默默私下提醒就好了，這樣公開發文會約炮，都跑去開分身了」、「老婆OS：這個人會不會在約砲人夫社團也截圖給我老公啊」。