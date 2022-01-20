婚姻經營不易，過程中會有許多相處需要磨合，磨合不來，走到離婚局面也是常有之事，若是育有孩子，兩人又該互相協調如何給孩子最好的環境成長。一名女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文哭訴前夫不願意負擔贍養費，也不願讓小孩從母姓，哭喊：「我真不知該怎麼辦？」，貼文一出，引發群眾憤怒，遭飆罵：愧為男人！

原PO詳述，兩人在離婚時，已在離婚協議上註明清楚前夫需「每個月負擔2萬元的贍養費」作為孩子的教育及生活費，可離婚後的這段日子以來，前夫每個月僅給1萬~1萬2的費用，並未履行合約上的費用，欲找前夫討個說法，卻被前婆婆說：「我們找他兒子只會討錢！養小孩有需要到2萬嗎？」等理由拒絕支付，而原PO後退一步，表示若前夫無法負擔贍養費，就讓小朋友改從母姓也可以，想不到前夫依舊拒絕，原PO退無可退，求助律師，但律師表示，只要前夫名下無財產，原PO就什麼都拿不到，而前夫依舊有探視權可以探望小孩，原PO聽了相當崩潰，哭訴：「所以前夫就算不願付錢依舊可以看小孩，我真的不知道我到底該怎麼辦...」

原PO發文求助 （圖／截自臉書社團）

貼文一出，引發網友公憤，紛紛表示：「吃虧永遠都是女生，經濟沒獨立虧很大。」、「走法院吧～看還有沒有機會可循」、「廢渣⋯⋯還有人敢嫁！快點斷乾淨」、「又是一個渣」、「辛苦這位媽媽了，遇到這種肩膀軟、腰軟、膝蓋軟、尊嚴軟的男人」、「更令人生氣的是，以後老了孩子們還不能不養他！」、「可悲的男人！就連離了該承擔的責任都做不到！怎樣的父母就有怎樣的兒子！」

網友群起公憤（圖／截自臉書社團）

也有懂法律的網友向原PO表示，父母之一方顯有未盡保護或教養義務這四種情形之一時，為了子女的利益，父母之一方或子女可以請求法院變更子女的姓氏。所以原PO若持續與丈夫談不攏，可上法院維護自己與小孩的權益。