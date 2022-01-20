香甜可口的釋迦受到不少民眾喜愛，其維他命C是僅次於芭樂第二高的水果，更比檸檬高出2.9倍。營養師高敏敏在臉書粉專特別分享釋迦的5大好處，直言「雖然甜了點，但非常營養！」

高敏敏指出，釋迦甜度高，很多人擔心糖份熱量，想吃又不敢吃，但其實釋迦好處多多：

▍維生素C高出檸檬2.9倍，幫助抗氧化、增加免疫力

▍維生素Ｂ群可以維持皮膚黏膜健康、幫助組織修復，也能提高代謝力

▍葉酸可減少疲勞感，幫助胎兒神經發展，對媽媽寶寶都好

▍膳食纖維能幫助腸道順暢，解決便秘問題

▍礦物質鉀能促進身體水循環、幫助調節血壓、降低心血管疾病

至於大目釋迦、鳳梨釋迦怎麼分？高敏敏表示，大目釋迦的鱗目圓圓的，乍看就像佛頭，當鱗目裂開，出現金黃色的溝就代表已經成熟；而鳳梨釋迦的鱗目較尖，有微微突出，只要用手上下輕壓，當發現一半以上都變軟，或是鱗目裂出金黃色的縫就可以食用了。

此外，由於釋迦是需要後熟的水果，因此在尚未熟軟之前，將其放在室內通風處即可。釋迦若是沒吃完，可放入冰箱冷藏保存3天至7天。

最後高敏敏提醒，以每100公克的釋迦來說，碳水化合物大約是26公克，相較於我們常說的一份水果碳水大約是15公克，所以釋迦一次大約吃50公克差不多，約莫是1／3到1／4顆的份量。一般正常人一天可以吃一顆，若是有糖尿病、控制糖分的人則建議選甜度較低的鳳梨釋迦，吃不完可以切塊放冰箱冷藏分次吃，一次吃1／4顆或一天吃半顆都沒有問題。