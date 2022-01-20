台灣便利商店的龍頭7-11除了實體店面，竟然還有自動販賣機！有民眾發現7-11自動販賣機的機台，興奮的在網路上分享，與一般販賣機不同的是還有鮮食可以選擇，讓他直呼很特別，照片曝光也引起許多人的討論。

有民眾發現7-11自動販賣機的機台，竟然有鮮食可以選擇，讓他直呼很特別。(圖／翻攝自 Dcard)

一名網友17日在「Dcard」上發文分享超商販賣機，相較於一般投幣式的傳統販賣機只有賣飲料，超商販賣機裡頭有賣麵包、餅乾、涼麵、鮮食，幾乎可以說是把整個超商裝進去販賣機裡頭，讓原PO大開眼界，大大稱讚「滿特別的」。

原PO也說，最先在台設置超商販賣機的是OK mart，曾有個智慧店座落於台北城門旁，但後來做不下去就收了，接著全家超商結合包裹自取服務也引進販賣機，直到最近才發現原來7-11有這樣的機台。

貼文引起網友熱烈討論，紛紛表示，「我們學校也有！常常被搶購一空」、「好好笑，我以為711裡面又放一個711販賣機」、「第一次知道小七有販賣機欸」、「這個很久之前就有了」。

其實這機台叫做「智FUN機」，是7-11於2018年推出的新型經營模式，主打一坪即可開一家便利商店，而受新冠疫情影響，各行各業為降低接觸感染風險，也讓智FUN機這樣低接觸的新型態消費受到關注，目前全台服務機台數超過1300台。