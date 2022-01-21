衛福部長陳時中日前抱怨妻子在台北市打不到高端疫苗，台北市持續增加量能，甚至加開了京站中型接種站提供高端隨到隨打服務，台北市副市長蔡炳坤今說明，北市京站隨到隨打昨天就打了248人，今天也會持續施打，而1月23日台北榮總也開出5千劑高端疫苗預約接種，另外，下周一1922預約平台開啟，也將提供8900劑高端疫苗，總計超過1萬4千量能。

蔡炳坤說，截至到1月19日台北市追加劑（第三劑）施打率為12.2％，還會向上提升，下周一開始中央1922預約系統第20期開啟，台北市提供的量能是全國最多，為24萬6千多，增點又加量，本來9個中型接種站，又增加東區地下街7號廣場及中油中崙球場共11個接種站。

蔡炳坤表示，台北市下周提供24萬6千多量能，占全國5分之1；莫德納15萬7千多劑、占全國44.9％；BNT提供8萬多劑、占全國11％，高端8900劑、占全國9.1％。