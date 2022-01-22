內政部長徐國勇今宣布，宗教團體即起暫停辦理遶境、遊行、搶頭香的活動；新北市長侯友宜表示，新北會按中央規定辦理，中央怎麼規定就怎麼辦理，中央也規定民選的公職人員不可以跑攤也按照規定辦理。（蔡雯如攝）

內政部長徐國勇今宣布，宗教團體即起暫停辦理遶境、遊行、搶頭香的活動，外界好奇新北市是否有進一步管制措施。對此，新北市長侯友宜表示，新北會按中央規定辦理，中央怎麼規定就怎麼辦理，中央也規定民選的公職人員不可以跑攤也按照規定辦理。

另外，民眾期待的領福袋活動是否能辦，侯友宜說，在宗教活動上已經有相關規定，福袋就是不可以再發放了，福袋的發送，宗教團體覺得該如何處理，交由他們處理，所有參拜、福袋發放按照中央規定辦理，一切以防疫為最大優先。