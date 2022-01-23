湖人「忍者龜」韋斯布魯克或許應該感謝一下狄安卓喬丹阻止他的衝動行為！根據《橘郡紀事報》記者古恩爆料，先前在湖人與溜馬末節慘遭「冷凍」的韋斯布魯克，其實當時他憤怒到想要當場離開板凳席走進休息室，卻被小喬丹在旁勸住了。

「在比賽還剩3分52秒，韋斯布魯克被蒙克換下場，33歲的他差點就要離開板凳席，幸好狄安卓喬丹把他勸住，要他別那麼衝動，」古恩表示，「韋斯布魯克才在板凳上看完剩餘比賽，只是他的嘴巴不斷念念有詞，目前還不知道他說了什麼。」

假如韋斯布魯克當時真的離開板凳席走進休息室，甚至提前離開球場，就像本季火箭小將小凱文波特做過同樣舉動一樣的話，或許韋斯布魯克也將面臨禁賽或罰款處分，也讓湖人更有理由把他提前擺上交易檯面，畢竟這樣會讓湖人全隊很丟臉。

只是仔細思考一下，以狄安卓喬丹的立場來說，他勸住韋斯布魯克的舉動也算有情有義，因為小喬丹本季早已跌出湖人輪替陣容，更被湖人列於準備交易出去的名單之中，卻還願意阻止韋斯布魯克的衝動行為，只能說小喬丹真的是一名職業球員！