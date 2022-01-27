今天湖人陣中傳來驚人消息，據知名記者史坦(Marc Stein)報導，目前最新的進展都幾乎認定韋斯布魯克(Russell Westbrook)將在湖人待到本季結束，因為湖人不願在韋斯布魯克與沃爾(John Wall)的交易中加入2027年首輪選秀權，此選秀權為火箭一方的要求。

To trade or ride with Russ ... new column examining the Lakers' rest-of-the-season plans with regard to their grand Russell Westbrook experiment: https://t.co/mBzbP9gVZd — Marc Stein (@TheSteinLine) January 26, 2022

消息來源表示湖人此前確實有和火箭接觸，嘗試以韋斯布魯克來換得火箭的沃爾，而火箭一方雖然願重新接受韋斯布魯克，但他們還想要湖人的2027年首輪選秀權，據史坦表示，湖人不願意將這枚選秀權搭配送給火箭，希望能放在其他用途上。

這麼一來幾乎認定韋斯布魯克會在湖人待完整季，此外史坦也透露湖人除了想留住2027年首輪選秀權，讓韋斯布魯克留下也是為了保持球隊內部穩定性，畢竟去年他們花費很大代價來換得韋斯布魯克，不想在短期內承擔失敗並把他送走。

去年休賽期湖人其實原先有其他計畫，但最後選擇用庫茲馬(Kyle Kuzma)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)及1支22順位首輪籤、未來2支次輪籤等龐大代價換得巫師的韋斯布魯克，不過韋斯布魯克至今表現起伏不定，使湖人戰績沒有因此得到顯著提升。